Nuno Mendes veut inscrire son nom dans l'histoire du PSG

Prêté l'été dernier par le Sporting Portugal au PSG, le jeune latéral gauche, Nuno Mendes a vu son option d'achat être officiellement levée par le club francilien il y a quelques jours. Tant mieux car un départ prématuré n'était pas du tout dans ses plans : «je suis aussi venu ici pour écrire mon nom au Paris Saint-Germain. Cela a commencé cette année, et j'espère continuer à donner de la joie au club, avec plus de championnats, plus de titres. C'est ce que j'essaie de faire chaque fois que je représente le club.»

La suite après cette publicité

Le jeune international portugais a placé cette première saison sous le signe de l'apprentissage comme il le révélait au site du club : «depuis que je suis tout petit, j'avais l'envie de jouer pour un grand club, le Paris Saint-Germain en est un. J'ai beaucoup appris. J'ai appris un peu le français, et beaucoup de choses tous les jours. Comme je suis jeune, j'ai beaucoup de temps pour apprendre. Cette année a été une nouvelle année d'apprentissage, et je pense que tout le monde m'a aidé à évoluer. »