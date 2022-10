Leipzig - Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte Leipzig ce mardi à 21h pour le compte de la 5e journée de la Ligue des champions, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Déjà qualifiés après leur match nul contre le Shakhtar, les hommes de Carlo Ancelotti doivent encore sécuriser la première place. De leur côté, les Allemands, qui ont déjà perdu deux rencontres en Europe cette saison, doivent impérativement gagner pour garder la deuxième place.

La suite après cette publicité

Privé de Karim Benzema, Fede Valverde et Luka Modric, le technicien italien a fait tourner en titularisant une défense remaniée avec Lucas Vazquez, Militao, Nacho et Rüdiger. Les Français, Camavinga et Tchouaméni sont alignés dans l'entrejeu avec Kroos.

Les compositions officielles :

Leipzig : Blaswich - Simakan, Orban, Gvardiol, Raum - Haidara, Schlager - Szoboszlai, Nkunku, Forsberg - Silva

Real Madrid : Courtois - Lucas Vázquez, Militao, Nacho, Rüdiger - Camavinga, Tchouameni, Kroos - Asensio, Rodrygo, Vinicius

Pour cette 5ème journée de Ligue des Champions, nous vous offrons en exclusivité avec notre partenaire Unibet un bonus de 150 € avec le code FMUNI. Créez votre compte dès aujourd’hui pour profiter de cette offre exclusive.

Suivez les rencontres de Ligue des Champions. Cliquez ici pour vous abonner à RMC Sport et accéder au match.