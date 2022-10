Serie A : Naples confirme sa première place en prenant le meilleur sur l'AS Rome

Dernière rencontre du jour ce dimanche en Serie A, comptant pour la 11ème journée du championnat italien, au Stadio Olimpico entre l'AS Rome et Naples, respectivement 5ème et 1er au classement avant le coup d'envoi. Dans cette affiche du haut de tableau, le premier quart d'heure était assez rythmé entre les deux équipes mais les occasions tardaient à venir. La première occasion de la rencontre était à mettre au crédit des Napolitains. Rui Patricio était alors obligé d'intervenir au sol pour bloquer sur sa gauche le tir cadré du pied gauche de Piotr Zielinski, de l'extérieur de la surface romaine (27e). Peu avant le retour aux vestiaires, le gardien romain, sorti au sol sur la droite de sa surface, gagnait son duel face à Tanguy Ndombele mais ce dernier s'écroulait et M. Massimiliano Irrati sifflait alors pénalty pour les Partenopei (37e). Dans la foulée, l'arbitre allait revoir l'action et revenait sur sa décision initiale (39e).

Après la pause, Chris Smalling se montrait intraitable face aux assauts des Napolitains. Sur une contre-attaque, le défenseur réalisait un tacle décisif dans sa surface, repoussant la frappe du pied gauche de Khvicha Kvaratskhelia (53e). A l'heure de jeu, sur un centre de Giovanni Di Lorenzo, Piotr Zielinski remisait de la tête au second poteau pour Elif Elmas mais le défenseur anglais était encore une fois en place pour stopper cette nouvelle action napolitaine (61e). Alors que les deux équipes se dirigeaient vers un score nul et vierge, les Partenopei arrivaient enfin à ouvrir la marque. Sur une passe de Matteo Politano, Victor Osimhen résistait face à Chris Smalling et croisait sa frappe, à droite de la surface, dans le petit filet opposé. La rencontre restait tendue mais les situations chaudes se raréfiaient jusqu'au coup de sifflet final. Grâce à cette victoire, Naples confirme sa 1ère place de Serie A tandis que l'AS Rome reste bloquée à la 5ème place.