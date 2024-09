Serie A : la rencontre Atalanta - Côme finalement reportée à mardi

Alors que la 5ème journée de Serie A devait se conclure sur une alléchante affiche entre l’Atalanta et le Como Calcio sur la pelouse du Gewiss Stadium, la rencontre a été reportée à une date ultérieure d’après les informations de la presse italienne. Il pleut à verse à Bergame et il y avait un fort risque de report du match dès le début de soirée. Plusieurs inspections sont en cours avec les capitaines, Marten De Roon et Patrick Cutrone, ainsi que l’arbitre Paride Tremolada pour comprendre si le ballon rebondit sur la pelouse. La première tentative n’a pas abouti : le ballon ne roulait en effet pas sur le pré trempé et la pluie continuait de tomber abondamment. Le deuxième contrôle a donné un résultat positif, le ballon rebondissait à nouveau et le coup d’envoi a d’abord été fixé à 21h45.

Finalement, les commissaires de la Lega sont revenus sur leur décision. Le match a été reporté à demain soir en raison de la pluie due au déluge qui a frappé Bergame, la pelouse du stade Gewiss étant complètement inondée d’eau : «Suite à une nouvelle inspection effectuée par le directeur du match auprès des deux capitaines, le match a été reporté à 20h45 demain en raison de l’impraticabilité du terrain. Après une dernière inspection sur le terrain, le match a été reporté à demain à 20h45 CEST, en raison des conditions météorologiques», est-il écrit dans le communiqué officiel du club bergamasque.