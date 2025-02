Le RC Lens a trouvé le remplaçant de Kevin Danso

Le mercato du RC Lens aura décidément été très agité. Après le départ de Brice Samba au Stade Rennais, qu’ils ont finalement remplacé par Mathew Ryan (AS Roma), les Sang et Or ont perdu leur talent défensif, Abdukodir Khusanov, en le vendant à Manchester City pour 50 millions d’euros. Un départ qu’ils ont réussi à pallier en s’offrant Juma Bah, le jeune central venu de Sierra Léone, recruté par Manchester City cet hiver contre 8 M€ et prêté dans la foulée à Lens après des débuts prometteurs en Liga.

Mais les départs ne s’arrêtent pas pour Will Still, qui voit sa charnière centrale chamboulée. Comme nous l’avions annoncé, Kevin Danso est tout proche de la sortie. Pressenti pour s’engager à Wolverhampton jusqu’à la fin de la saison, le défenseur autrichien va finalement rejoindre Tottenham. Il est attendu à Londres et va donc passer sa visite médicale ce dimanche pour s’engager quatre ans et demi chez les Spurs, dans un transfert à 25 millions d’euros.

Le RC Lens a déjà bouclé le transfert

Face à cela, la direction lensoise s’est très rapidement activée et a d’ores et déjà trouvé son remplaçant. Il s’agit de Nidal Celik, un très prometteur défenseur central bosnien évoluant au FK Sarajevo. Tout est allé très vite puisque les deux clubs ont trouvé un accord à hauteur de 2,5 millions pour un transfert, comme nous pouvons le confirmer. Celik a déjà passé ses tests médicaux avec le RC Lens et va être officialisé comme nouveau joueur des Sang et Or dans les prochaines heures.

Nidal Celik est considéré comme un jeune défenseur à très haut potentiel. Capitaine du FK Sarajevo à 18 ans - au physique impressionnant et avec un bon sens du jeu - il a été appelé en sélection en novembre dernier, sans jouer, mais est un cadre dans son club (19 matches depuis le début de saison). Présenté comme agressif dans les duels, correct à la relance et dans l’anticipation, il viendra à Lens pour affiner sa précision technique et son placement. Celik avait notamment été pisté par Bologne, Lecce et Trabzonspor, mais c’est bien en Ligue 1 qu’il tentera de s’imposer.