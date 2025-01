Real Madrid - FC Barcelone : les notes du match

Qualifié après sa victoire contre l’Athletic Bilbao (2-0), le FC Barcelone retrouvait son éternel rival en finale de la Supercoupe d’Espagne, le Real Madrid, victorieux de Majorque en demi-finale (3-0). Pour ce Clasico, au King Abdullah Sports City de Jeddah (Arabie saoudite), Carlo Ancelotti et Hansi Flick n’ont pas fait de surprise et les trios Raphinha-Lewandowski-Lamine Yamal et Vinicius Jr-Mbappé-Rodrygo étaient logiquement alignés pour ce choc mondial.

Et tout est allé très vite dans ce Clasico avec deux premiers arrêts de Courtois devant Lamine Yamal, puis Raphinha, à bout portant (2e et 4e). Mais quelques instants plus tard, Mbappé amorçait une contre-attaque et pouvait aller égaliser tout seul en éliminant tranquillement Balde (1-0, 5e). Un avantage de courte durée, puisque après une petite domination madrilène, un ballon dans la profondeur de Lewandowski trouvait Lamine Yamal, qui pouvait égaliser d’un exploit personnel (1-1, 22e).

Nouvelle humiliation pour le Real Madrid

Le Barça a ensuite repris toute la maîtrise du jeu et Camavinga était sanctionné pour une faute sur Gavi en pleine surface… de quoi permettre à Robert Lewandowski de donner l’avantage aux Blaugranas (2-1, 36e), avant que Raphinha, sur une longue transversale de Jules Koundé, faisait le break dans cette mi-temps animée (3-1, 39e). Et le supplice ne s’arrêtait pas là puisque Baldé, servi par Raphinha, pouvait porter le score à 4-1 (45e+10).

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec Rodrygo qui trouvait la transversale (47e). Et derrière, Raphinha se jouait encore de Tchouaméni pour humilier le Real Madrid (5-1, 48e). Le match s’est ensuite encore emballé après une sortie hasardeuse de Szczesny, qui a été expulsé en crochetant Tchouaméni (56e). Et derrière, Rodrygo trompait Peña d’un magnifique coup-franc (5-2, 60e). De quoi prévoir une fin de match folle, mais le Barça a tenu bon et s’est finalement imposé pour remporter sa 15e Supercoupe d’Espagne. Pas de troisième titre cette saison pour le Real Madrid au terme de ce match fou.

- l’homme du match : Raphinha (8,5) : le Brésilien a vécu l’un de ses meilleurs matchs de la saison. Il a été un danger permanent pour les défenseurs du Real Madrid. Il aurait pu marquer dès le début de rencontre sur une tête bien stoppé par Courtois (4e), mais a finalement battu le Belge, de la tête toujours, peu avant la mi-temps (39e). Après voir fait danser Rüdiger et Tchouaméni, il s’offre ensuite un doublé au retour des vestiaires (48e). Un grand match de la part d’un des meilleurs joueurs de la saison. Remplacé par Torres (79e).

Real Madrid

- Courtois (5) : le gardien belge a rapidement été sollicité avec une frappe de Yamal qu’il a su repousser malgré le rebond (2e). Il récidive deux minutes plus tard avec une parade monstrueuse devant Raphinha seul au point de penalty. Clairement deux arrêts déterminants puisque Mbappé marque dans la foulée. Mais il a été abandonné par son équipe ensuite. Il ne peut rien faire sur le plat du pied précis de Lamine Yamal ensuite, sur la tête de Raphinha, sur le tir croisé de Baldé, sur le penalty de Lewandowski et sur le face-à-face de Raphinha.

- Vazquez (2) : il débute par une grosse erreur de marquage sur Raphinha qui aurait pu coûter cher. En grande souffrance, il a montré des lacunes dans le secteur défensif. C’est encore lui qui lâche complètement le marquage de Raphinha sur le long centre de Koundé. Offensivement, il a aussi fait les mauvais choix. Bref, un match catastrophique de sa part. Remplacé à la 48e par Asencio (4). Le jeune joueur formé au club a apporté sa combativité et n’a pas été vraiment sollicité puisque son équipe était en supériorité numérique.

- Tchouaméni (2) : en défense centrale, le Français avait des clients face à lui. Dans le duel, on a senti son manque d’expérience face au jeu dos au but de Lewandowski. Il se fait éliminer bien facilement par Lamine Yamal sur son but et se fait complètement balader par Raphinha à plusieurs reprises. Un match totalement manqué de sa part. Remplacé par Luka Modric à la 64e. Le Croate a réalisé une entrée très mauvaise. En souffrance physique, il a été à côté de la plaque dans tous ses choix.

- Rüdiger (2) : le défenseur allemand a absolument manqué son match. Et cela a été dû à de grosses erreurs de placement avec Tchouameni. Il n’a jamais été en phase avec son coéquipier et cela a créé d’énormes espaces. Il sort sans aucune raison sur Lewandowski ce qui ouvre l’espace à Yamal. Nerveux et agacé, il a multiplié les fautes sur Lamine Yamal. Positionné sur le front de l’attaque dans les dernières minutes, il a fait preuve de beaucoup trop de déchet technique.

- Mendy (2) : dans le dur dès le début du match face à Lamine Yamal. Bien en retard sur le but égalisateur de ce même Lamine Yamal. Le Français a montré un visage inquiétant dans cette rencontre et a énormément souffert. Il a laissé des espaces et a été incapable de stopper ses adversaires du soir. Un match sans. Remplacé à la 75e par Fran Garcia qui n’a pas pesé.

- Valverde (4) : l’international uruguayen a été en souffrance ce dimanche soir. Mais c’est surtout parce que son équipe a laissé des espaces monstrueux qu’il a dû compenser pendant 90 minutes. Il a réalisé plusieurs retours décisifs mais cela n’a pas suffi à maintenir son équipe. Replacé dans le couloir droit de la défense à la sortie de Lucas Vazquez. Il a tenté d’apporter offensivement. En vain.

- Camavinga (3) : le Français qui était le seul présent dans le duel sur le début de match a fait preuve de trop d’engagement au moment d’intervenir sur Gavi. Un geste sanctionné d’un penalty qu’a transformé Lewandowski. Ensuite, il a multiplié les interventions maladroites et aurait pu être expulsé tant il était à la limite à chaque fois. Remplacé à la 46e par Ceballos (4). Le milieu espagnol a touché plus de ballons et a apporté sa maitrise technique mais n’a pas réussi à apporter offensivement même en supériorité numérique.

- Rodrygo (4,5) : sur son couloir droit, le Brésilien a d’abord été transparent ou presque. Mais ensuite, étrangement, quand son équipe était dans le dur, c’est le seul à avoir su exister. Il aurait pu marquer un sublime but dès le retour des vestiaires, mais son tir termine sur la barre de Szczęsny. Il réduit l’écart ensuite d’un très joli coup franc pour faire rêver les siens. Ensuite, il n’a pas réussi à faire les différences nécessaires pour y croire.

- Bellingham (2) : l’international anglais a été très en dessous de son niveau habituel. Baladé au milieu de terrain par ses adversaires, il a peu existé même dans l’intensité qui est sa force normalement. Dans le dur techniquement, il n’a pas apporté offensivement non plus. Son seul fait de match marquant, cette récupération et cette passe qui provoque l’exclusion du gardien barcelonais.

- Vinicius (2) : après deux pertes de balle en 2 minutes, il s’est rattrapé en récupérant le ballon sur le but de Mbappé. Le Brésilien réalise aussi un bon appel pour libérer l’espace et permettre au Français de conclure. Ensuite, il a complètement disparu de la rencontre à l’image de son équipe. Aucune occasion marquante ou peut-être ce centre qui aboutit sur une barre de Rodrygo. C’est tout. Remplacé à la 75e par Brahim Diaz. Le Marocain n’a pas eu l’occasion de s’illustrer.

- Mbappé (4) : l’international français a débuté très fort avec un but sur sa première accélération. Il a profité de l’appel et la récupération de Vinicius Jr pour faire parler sa vitesse et tromper Ter Stegen. De quoi parfaitement lancer son match. Malheureusement pour lui, il se blesse à la cheville sur une accélération dans la foulée et a été dans le dur ensuite. Il a disparu complètement jusqu’à la 55e où il surgit en profondeur. Il provoque l’exclusion de Szczęsny. Et puis après ça, encore une fois, plus rien jusqu’à la dernière seconde et un joli numéro qui ne se termine pas par un but (90e).

FC Barcelone

- Szczesny (4) : le gardien polonais titulaire dans cette Supercoupe d’Espagne a débuté sa rencontre par un but encaissé sur son premier tir. Ensuite, il est peu sollicité jusqu’à son intervention complètement manqué sur Kylian Mbappé qui entraîne son expulsion. Pour son 3e match dans son nouveau club, Szczesny aurait rêvé mieux même si son équipe n’a pas perdu ce soir.

- Koundé (7,5) : l’international français a été monstrueux et doit encore avoir Vinicius Jr dans sa poche. Techniquement très propre, il a réalisé une prestation XXL tant il a été serein. Il délivre une passe décisive sublime pour Raphinha en première période et n’a jamais baissé en intensité. C’est lui, à la fin du match, qui file encore en contre-attaque alors que son équipe est à 10. Juste bravo.

- Cubarsi (6) : le jeune défenseur espagnol a été très sérieux dans son match. Toujours avec du caractère, il a été décisif sur plusieurs interventions dans les pieds des attaquants madrilènes. En fin de rencontre, il s’est régalé au moment d’intervenir dans les duels aériens. Un gros match de sa part.

- Martinez (non noté) : le défenseur espagnol, bien dans son match, a cédé sa place à la 28e pour blessure. Remplacé par Araujo (6,5). Le défenseur uruguayen, sur le départ selon la presse espagnole, a été sérieux et appliqué. S’il a parfois commis des fautes bêtes, il a tout de même été très propre dans son jeu et ses interventions.

- Baldé (6) : son début de match a commencé par une gestion de son un contre un face à Mbappé complètement manqué. Ensuite, il est monté en puissance et a été solide. Surtout, il a eu une activité offensive correcte dans son couloir. Il n’a pas hésité à dédoubler et cela profite à son équipe puisque c’est lui, sur un service de Raphinha qui marque le but du 4-1. Match sérieux.

- Casado (7,5) : le jeune milieu espagnol formé à la Masia a encore été brillant ce dimanche soir même s’il a débuté son match par une perte de balle qui offre le but à Madrid. Il a complètement cadenassé et étouffé Bellingham. Dans l’impact, il a été présent et n’a pas tremblé au moment de mettre le pied. Surtout, sa qualité technique est très largement au dessus de la moyenne et lui permet de se balader lorsqu’il est sous pression. Une pépite dont profite pleinement Hansi Flick.

- Gavi (7) : l’autre jeune milieu espagnol a été un poison pour l’entrejeu madrilène. Il a été omniprésent à la récupération du ballon et dans le pressing. Difficile de se défaire de Gavi lorsqu’il est à vos trousses. Un gros match de sa part. Il obtient notamment le penalty que transforme Lewandowski et qui donne l’avantage à son équipe. Remplacé à la 59e par Inaki Pena après l’expulsion de Szczesny. Le gardien espagnol, qui encaisse un but sur son premier tir, réalise une grosse parade en fin de match sur Mbappé.

- Pedri (7) : déjà très bon lors du dernier Clasico, la jeune pépite du Barça est un joueur à part. Lorsqu’il est en forme, difficile de voir son équipe perdre un match. Ce soir, il a encore été excellent, multipliant les remises, les passes et en étant très utile dans le pressing. Pour lui prendre le ballon, il faut se lever tôt. Et les milieux du Real Madrid ne pourront que confirmer.

- Lewandowski (6,5) : l’avant-centre Barcelonais a fait énormément de mal à l’arrière-garde merengue ce dimanche. Passeur décisif sur l’égalisation de Yamal (22e) après avoir fait sortir Rüdiger de son marquage, ce qui a permis d’ouvrir la défense madrilène, il transforme ensuite tranquillement son penalty (36e). Il est proche d’inscrire le quatrième but des siens lorsqu’il est au duel avec le défenseur allemand (43e). En seconde période, il a moins touché de ballon, son équipe étant rapidement réduite à dix.

- Yamal (8) : le joyau du Barça a terrorisé le Real Madrid durant une heure en rentrant sur son pied gauche. Après l’ouverture du score des Madrilènes, il permet à son équipe de revenir dans le match en égalisant après un bon travail de Lewandowski (22e). Alors que son équipe menait déjà d’un but, il donne le ballon à Koundé après avoir éliminé Mendy sur son côté droit, qui centre et offre le troisième but à Raphina (39e). Une élégance folle sur le terrain. Remplacé par Olmo (59e) pour conserver le ballon lorsque l’équipe était à dix.

- Raphinha (8,5) : voir ci-dessous.