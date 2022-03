Guerre en Ukraine : la LFP suspend la diffusion de la Ligue 1 en Russie !

Depuis l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, les sanctions tombent sur le football russe et plus globalement sur le pays. Après l'exclusion de l'équipe nationale du Mondial ou encore des clubs des compétitions européennes par la FIFA et l'UEFA, c'est au tour de la LFP de sanctionner la Russie.

Via un communiqué, la Ligue a annoncé suspendre la diffusion de la Ligue 1 en Russie. Il sera désormais impossible pour les habitants de la Russie de suivre le championnat de France. «La LFP a décidé de suspendre à partir de ce jour le contrat de diffusion de la Ligue 1 Uber Eats en Russie sur la chaine Match TV», peut-on lire dans ce court communiqué de la LFP.