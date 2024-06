Italie : Gianluigi Donnarumma a mis tout le monde d’accord

Au Paris Saint-Germain, Gianluigi Donnarumma (25 ans) ne fait pas vraiment l’unanimité à son poste, et ce, en raison de quelques erreurs qui ont coûté très cher en Ligue des Champions. Très bon en Ligue 1, le gardien italien est pourtant décrié et, même en interne, les critiques sont présentes puisque le club parisien vient d’enrôler un sérieux concurrent à son poste cet été : Matvey Safonov, un gardien russe de 25 ans, en provenance de Krasnodar et désireux de lui prendre sa place de numéro 1.

Dans le même temps, le portier de la Squadra Azzurra vit une situation bien différente à l’Euro 2024. Déjà décisif contre l’Albanie et s’il n’a rien pu faire contre l’Espagne, le portier de 25 ans a vécu une soirée exceptionnelle contre la Croatie, lundi soir. La presse italienne parle même d’un miracle après l’égalisation de Mattia Zaccagni à la dernière minute contre la Croatie (1-1), mais reconnait surtout l’importance de Gianluigi Donnarumma pendant la rencontre.

Gianluigi Donnarumma plus que décisif

Auteur de trois arrêts décisifs durant la rencontre, il a notamment stoppé un penalty de Luka Modrić, avant de dégoûter l’attaquant Ante Budimir, mais le Parisien n’a rien pu faire sur son but encaissé. Salué par les médias locaux, Gianluigi Donnarumma a obtenu la meilleure note dans la Gazzetta dello Sport (7,5) et L’Équipe est même montée jusqu’à 8, lui qui n’a clairement pas été aidé par sa défense, limitée depuis le début de la compétition.

Un sacré match de l’ex-Milanais, mais qui inquiète aussi son sélectionneur Luciano Spalletti :« Nous avons été trop en dessous dans la qualité de jeu, et si nous continuons comme ça, nous réaliserons peu de choses. On réalise toujours ce qu’on produit. Je m’attends à plus de mes joueurs, il faut de l’équilibre. Nous sommes en dessous de ce que nous pouvons faire», a-t-il expliqué en zone mixte, après un match épuisant. Gianluigi Donnarumma est d’ailleurs apparu à terre et au bout de ses forces après le coup de sifflet final. Il faudra néanmoins confirmer cela en huitièmes de finale, contre la Suisse.