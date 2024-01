L’avis fort de Rolland Courbis sur Florian Thauvin à Nice

Comme annoncé hier par nos soins, Florian Thauvin (30 ans) est proche d’un retour en Ligue 1. L’international français (10 sélections) est pisté par l’OGC Nice, à la recherche d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, amoindri avec le départ de Jérémie Boga à la CAN. Auteur de deux buts et une passe décisive en 16 matchs de Serie A avec l’Udinese, le champion du monde 2018 pourrait être un "renfort d’expérience" pour le Gym selon Rolland Courbis, consultant pour l’After Foot sur RMC. Thauvin ayant joué 259 matchs en Ligue 1 avec Marseille et Bastia.

«Nice est un club très important. Aujourd’hui, à 31 ans, si on l’accepte, ça ferait plaisir à Thauvin de venir à Nice et de revenir en France. Chacun ses goûts mais avec les cinq changements possibles aujourd’hui, c’est un joueur capable d’entrer en cours de match et d’apporter une certaine expérience. Il joue depuis très longtemps mais il n’a que 31 ans. A l’Udinese, il joue axe côté droit, il rentre intérieur et est capable de faire une bonne dernière passe ou de frapper. Il peut être utile», a admis l’ancien entraîneur de Montpellier.