L’OGC Nice se penche sur Florian Thauvin

Tout a été dit ou presque sur les choix de carrière contrastés de Florian Thauvin depuis son départ de l’OM en juillet 2021 à l’issue de son contrat. Entre les Tigres et même l’Udinese, le bilan n’est pas satisfaisant malgré quelques fulgurances en Serie A (3 buts et 3 passes décisives avec une équipe seulement 15e de Serie A). Mais l’arrivée d’un nouveau coach au schéma tactique en 3-5-2, peu adapté aux qualités de l’attaquant international tricolore de 30 ans, a envoyé Thauvin sur le banc de touche. Encore une fois, le 26 décembre, ce dernier n’est entré qu’à onze minutes de la fin face à Bologne.

Sa quatrième entrée consécutive en jeu alors même que le joueur est très performant à l’entraînement et que la direction du club italien ne cesse de lui rappeler qu’il est indispensable à l’Udinese. Une situation qui devient intenable pour l’ancien Marseillais qui n’aspire qu’à une seule chose, rentrer en France comme nous vous le révélions à la toute fin du mois de décembre. Revenir dans un championnat où il a laissé son empreinte (86 buts et 51 passes décisives en 259 matches avec l’OM) et sans doute qu’il n’aurait jamais dû quitter, voilà son souhait.

Le Gym songe à relancer Florian Thauvin

Un profil intéressant à plus d’un titre, car outre le fait que Thauvin a faim de ballons, ce dernier possède une solide expérience, connaît très bien la Ligue 1 et peut être récupéré dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Autant de raisons qui font réfléchir plus d’un club de l’élite. Une première formation de l’Hexagone a d’ailleurs affiché clairement son intérêt pour le champion du monde 2018 : l’OGC Nice. Le directeur sportif du club azuréen, Florent Ghisolfi, cherche activement un joueur à ce poste et étudie avec attention le profil du joueur de l’Udinese.

Un autre club de Ligue 1 dont le nom n’a pas filtré, séduit par la perspective de pouvoir récupérer le joueur en prêt, réfléchit aussi de son côté à passer à l’action. Deux ans et demi après son départ de France, Florian Thauvin pourrait bien être l’un des gros coups du mercato hivernal en Ligue 1. Reste désormais à savoir qui pourrait rafler la mise.