Équipe de France : la réaction à chaud de Didier Deschamps

La suite après cette publicité

L'équipe de France a donc débuté son Euro 2020 par une victoire face à l'Allemagne (1-0), au terme d'un match d'une intensité folle. Les Bleus ont parfois plié mais n'ont jamais rompu, avec un état d'esprit remarquable sur le plan collectif. Interrogé sur M6 à l'issue de la rencontre, Didier Deschamps a livré sa réaction à chaud, affichant sa satisfaction.

« On a fait un gros match face à un très bel adversaire, il y avait une très belle équipe allemande. Je savais que mes joueurs allaient être prêts. On a été dans tout, dans le combat, on a su aussi jouer, même si en première mi-temps on aurait pu mieux ressortir lorsqu’on a récupéré les ballons. Après, ça se joue à peu (de choses) pour mettre ce deuxième but pour se mettre à l'abri.. On n'a pas souffert tant que ça sur la 2ème mi-temps. Un match de costaud avec de la qualité et du talent », a résumé le sélectionneur au sujet de la belle première de ses hommes.

Un air de demi ou de finale

Pour beaucoup, l'intensité de cette rencontre lui donnait un air de demi-finale ou de finale et Didier Deschamps n'a pas dit autre chose. « C'était notre 1er match, c'est un choc. Ca pourrait être une demi-finale ou une finale. Dans notre groupe, prendre ces 3 points là c'est important. Ca ne sera pas décisif. De par la qualité de cette équipe allemande, avec les retours de quelques anciens... ils ont toujours été difficiles à manœuvrer. Ce soir aussi, mais on a été au niveau et cette victoire nous fait du bien ».

L'équipe de France a entamé son tournoi de la meilleure des manières en prenant 3 points face à un adversaire redoutable, ce qui le place en situation très favorable avant d'affronter la Hongrie, adversaire le plus abordable de son groupe. Elle a engrangé de la confiance et a montré qu'elle avait gardé son unité malgré les quelques polémiques qui ont pollué sa préparation. Un coup de maître !