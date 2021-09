Real Madrid : Eduardo Camavinga savoure la victoire face à l'Inter Milan

L'aventure d'Eduardo Camavinga au Real Madrid démarre sur de belles bases. Buteur lors de son entrée en jeu en Liga dimanche dernier face au Celta Vigo (5-2), le milieu français a encore marqué les esprits cette fois en Ligue des champions face à l'Inter Milan. Entré à la 80ème minute à la place de Modric, l'ancien Rennais a distillé la passe décisive qui a permis à Rodrygo d'ouvrir le score pour les Merengues (0-1, 89e). Un grand moment vécu à San Siro qui procure beaucoup de joie à l'international tricolore.

La suite après cette publicité

« Le rêve continue, il ne faut pas s'arrêter à ça on a un match dimanche çà jouer. Carlo m'a dit qu'il y aurait beaucoup d'espaces, cela m'a profité. Il fallait être juste, le travail quotidien paye, j'ai aussi une bonne étoile. On a eu du mal pendant le match mais à 0-0 on devait toujours y croire et on a su saisir l'opportunité, » a ainsi commenté Camavinga au micro de Canal +. Les supporters de la Casa Blanca n'en demandaient pas tant...