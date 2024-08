L’Angleterre nomme un sélectionneur intérimaire

À la recherche d’un nouveau sélectionneur pour succéder à Gareth Southgate, l’Angleterre a enfin trouvé son homme… pour le moment. La fédération anglaise (FA) a annoncé, ce vendredi, l’arrivée de Lee Carsley en tant qu’entraîneur intérimaire des Three Lions. L’homme de 50 ans était, depuis 2021, sur le banc de l’équipe U21 anglaise.

La suite après cette publicité

Passé par Coventry, Sheffield, Brentford, Manchester City et Birmingham, Carsley va entraîner pour la première fois de sa carrière une équipe A. Il retrouvera Harry Kane, Jude Bellingham et les autres stars anglaises, le 2 septembre pour les deux premières journées de la Nations League : contre l’Irlande (le 7 septembre) et face à la Finlande (le 10 septembre). Pour rappel, l’Angleterre est désormais en Ligue B.