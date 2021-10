PSG - Angers : les compositions probables

La suite après cette publicité

Au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain reçoit le SCO d'Angers ce vendredi à 21 heures (à suivre en live commenté sur notre site). Leader du championnat avec 24 points et six longueurs d’avance sur son dauphin le Racing Club de Lens, le PSG espère renouer avec la victoire après une première défaite subie avant la trêve internationale sur le terrain du Stade Rennais (0-2). Favoris pour cette rencontre, les Parisiens devront malgré tout se méfier des Angevins, auteurs d'un excellent début de saison (une seule défaite lors des 9 premières journées). Quatrième à égalité avec le troisième Nice, le club entraîné par Gérald Baticle reste sur une victoire à domicile, arrachée dans les derniers instants, contre le FC Metz (3-2), grâce à des réalisations de Mohamed Ali-Cho, Thomas Mangani et Stéphane Bahoken.

Pour cette rencontre qualifiée en conférence de presse comme «un match de Ligue des Champions» pour ses hommes, Gérald Baticle devrait aligner un 3-4-1-2, avec Paul Bernardoni dans les buts. Il sera protégé par une défense à trois composée de Vincent Manceau, Ismaël Traoré et Romain Thomas. Les rôles de piston droit et gauche seront respectivement pris en charge par Jimmy Cabot et Pierrick Capelle. Au milieu, Batista Mendy devrait logiquement être associé à l'expérimenté Thomas Mangani dans cette fonction de double pivot. Angelo Fulgini, annoncé titulaire, devrait évoluer en soutien de Sofiane Boufal et Mohamed-Ali Cho.

Place aux «Européens» pour le PSG

Quatre jours avant la réception des Allemands du RB Leipzig comptant pour la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, la formation de Mauricio Pochettino voudra quant à elle faire le plein de confiance mais se présentera très affaiblie. Le PSG est privé de Keylor Navas, victime d’une blessure à l’adducteur avec la sélection du Costa-Rica face aux États-Unis. Pour cette rencontre, Gianluigi Donnarumma gardera, à nouveau, les buts parisiens. Par ailleurs, le PSG restera privé de son défenseur central espagnol Sergio Ramos, toujours en reprise après des soucis au mollet, et devra faire sans ses Sud-Américains Lionel Messi, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Neymar et Marquinhos, tous retenus en sélection. Pour cette affiche, le coach parisien devrait donc aligner un 4-3-3.

Devant le portier italien, Colin Dagba devrait être associé à Thilo Kehrer, Presnel Kimpembe et Abdou Diallo. À noter également que les Parisiens pourront compter sur le retour de Juan Bernat, présent dans le groupe mais qui devrait logiquement débuter sur le banc, après plus d’un an d’absence. Dans l'entrejeu, Herrera et Verratti seraient associés à Danilo Pereira. Sans Messi, Neymar et Di Maria, l’attaque parisienne devrait quant à elle être portée par Mbappé épaulé par Draxler et Icardi. Face à des Parisiens dépourvus de plusieurs de leurs stars, les Angevins peuvent donc espérer de grandes choses, ce vendredi soir, mais devront quoi qu'il en soit élever leur niveau de jeu face à un effectif qui reste, malgré tout, très séduisant sur le papier.

