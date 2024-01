Vidéo : le but incroyable inscrit par Patrick Bamford en FA Cup

Les week-ends de coupe peuvent être le moment de belles histoires. En Angleterre, la sensation vient de Leeds (Championship) et de Patrick Bamford (30 ans) contre Peterborough (League One). Le joueur a tout simplement inscrit le but des 1/32e de finale de FA Cup.

En remportant son match 3-0, Leeds s’est qualifié pour le tour suivant.

Trouvé à l’entrée de la surface, dos au but, l’attaquant anglais de 30 ans contrôlait de la poitrine avant de se retourner et d’enchaîner par une reprise de volée monstrueuse. Un véritable bijou permettant à Leeds de poursuivre son aventure dans la compétition.