Bordeaux boucle l’arrivée de Yohan Cassubie !

Révélation de la saison 2021-22 à Niort, le milieu de terrain de 22 ans Yohan Cassubie a été mis au placard par le club niortais dès lors qu’il a refusé de prolonger son bail avec le club des Deux Sèvres qui se terminait le 30 juin 2023. Conscient de la possibilité de voir son milieu de terrain filer cet été, le directeur sportif de Niort a tenu parole puisqu’il n’a disputé que deux rencontres durant cette saison (une en Coupe de France et une en Ligue 2).

Libre de s’engager où il le souhaite, le natif de Gonesse a eu beaucoup de sollicitations. Approché par Caen, le Paris FC, Famalicao (Portugal) et Alaves (Espagne), par plusieurs clubs de Ligue 1 et de Belgique, Yohan Cassubie a été séduit par le projet des Girondins de Bordeaux. Selon nos informations, le club au scapulaire a passé la seconde ces derniers jours et a trouvé un accord avec le milieu de terrain qui débarquera en Gironde le 1er juillet prochain libre comme l’air. Une belle affaire pour le club présidé par Gérard Lopez, actuel 2e de Ligue 2 derrière Le Havre et toujours en course pour accéder à l’élite.

