JT Foot Mercato : le début de saison catastrophique du RC Lens

Le RC Lens en plein marasme

Le RC Lens est en crise depuis le début de saison. Car oui on peut parler de crise, vu les statistiques assez catastrophiques des Sang et Or, sur le plan comptable. Seulement 1 point de pris en championnat sur 15 possibles. De quoi réaliser l’un des pires démarrages de Ligue 1 de l’histoire du club, tout simplement… Une des raisons pour expliquer ce mauvais début de saison peut être le calendrier, car les Lensois ont eu de très bons adversaires lors des 5 premières journées. Ils ont notamment affronté, le leader actuel l’AS Monaco, le Stade Rennais, le Paris Saint-Germain et même Brest, la surprise depuis la reprise ! Pour rappel, le club breton est le dauphin des Monégasques en L1, rien que ça. Bon en revanche, la défaite contre Metz a fait beaucoup de mal… 3 points de perdus, contre un promu, forcément ce n’était pas le résultat attendu. Et dans les têtes, ça semble difficile à accepter pour les joueurs. En témoignent les mots de Florian Sotoca, après la rencontre : «C’est assez inexplicable, on est à 31 tirs à 2, ils ont passé une fois le milieu de terrain, mais on a perdu ce match. Oui, ça fait mal. Je pense qu’on a fait de très bonnes choses, il nous a juste manqué de l’efficacité devant le but. Dans le football, quand vous vivez des moments difficiles, il existe des matches comme ça, et aujourd’hui, c’était un soir où rien ne nous a réussi.» Des mots forts du joueur lensois, qui a aussi expliqué que c’est par le travail que le groupe réussira à retrouver le chemin de la victoire. L’autre explication possible, c’est celle d’un mercato agité, avec quelques changements en particulier sur des postes clés. Pour rappel, les Nordistes ont perdu leur taulier au milieu de terrain, Seko Fofana, contre 19 M€ et Loïs Openda contre environ 40 M€. Mais dans le même temps, des renforts sont arrivés, pour de grosses sommes… C’est le cas des signatures d’Elye Wahi, arrivé en provenance de Montpellier contre une trentaine de millions d’euros, et d’Andy Diouf, en échange de 15 M€. D’ailleurs, même si la fin du mercato a été mouvementée pour les Sang et Or, ce n’est pas pour autant une raison pour expliquer les galères sportives depuis la reprise, selon le coach : «Les mercatos et l’organisation du club ont permis nos résultats précédents. Ces derniers ont été au-delà de ce que le club pouvait espérer. 80 % des joueurs cette saison étaient là la saison passée. Un mercato se juge avec distance. C’est plus complexe qu’il n’y paraît. Je pense qu’il est relativement équilibré. Nous ferons le bilan avec les gens concernés.»

Pogba poussé vers la sortie

En Italie maintenant, le cas de Paul Pogba continue de faire parler. La Pioche risque gros, jusqu’à 4 ans de suspension, après son test positif à la testostérone par les autorités antidopage italiennes. Mais ce n’est pas tout, cela donnerait aussi à la Juventus, le droit de couper son contrat. Une aubaine selon certains, car la Vieille Dame pourrait ainsi économiser une trentaine de millions d’euros, correspondant au salaire brut du joueur jusqu’en 2026 et la fin de son contrat. Mais selon TuttoMercatoWeb, la Juventus souhaite tout de même épauler son joueur dans ce nouveau moment compliqué. Au moins jusqu’au 5 octobre prochain, lorsqu’on connaîtra le résultat de la contre-analyse. Le média italien ajoute qu’en cas de responsabilité du joueur confirmée, la Juve envisage quand même de résilier son contrat, mais ne l’abandonnera pas totalement pour autant.

Les officiels du jour

C’est officiel, Kheira Hamraoui a trouvé un nouveau club. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, elle a trouvé une destination inattendue, puisqu’elle a signé au Mexique. En effet, elle s’est engagée au Club America. En Espagne, Thomas Lemar était titulaire ce week-end avec l’Atlético, mais il a dû céder sa place, à la 43e minute, sur blessure. Malheureusement, les mauvaises ne sont pas bonnes puisqu’il s’agit d’une rupture du tendon d’Achille. «Après les examens effectués sur le joueur français, le rapport proposé par les services médicaux du club indique qu’il souffre d’une rupture du tendon d’Achille droit et qu’il devra subir une intervention chirurgicale. Bonne chance Thom, nous te souhaitons un prompt rétablissement», peut-on lire dans le communiqué officiel du club. Pour l’instant, pas de durée d’indisponibilité d’évoquer, mais Lemar devrait être absent de longs mois.