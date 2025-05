RC Lens : Mathew Ryan veut rester mais…

Arrivé en plan B après la rocambolesque vraie fausse arrivée de Pau Lopez, Mathew Ryan (33 ans) a réalisé une deuxième partie de saison très correcte avec les Sang et Or. Dans une équipe remaniée, surtout en défense, le portier international australien a terminé sa saison avec six clean sheets en 14 apparitions. Durant les mois passés dans le Nord, l’ancien portier de la Roma a réalisé 45 arrêts en encaissant 17 buts.

De quoi voir le portier, libre cet été prolonger son bail au sein du club artésien ? Le joueur le souhaite comme il l’a évoqué sur ses réseaux : « merci encore pour votre incroyable soutien hier soir et tout au long de la saison. Quoi qu’il arrive, Lens a été une expérience incroyable pour bien d’autres raisons que le football. Rien n’est encore confirmé pour la saison prochaine, et j’espère que nous aurons l’occasion de poursuivre cette aventure. Nous avons eu le plaisir de partager de beaux souvenirs avec vous tous cette saison. Prenez soin de vous, et j’espère vous revoir très bientôt. » Selon nos informations, le portier australien, qui fait l’unanimité dans le vestiaire et qui a fait de vrais efforts d’intégration pour son fondre dans son nouvel environnement, n’est pourtant pas la priorité de Diego Lopez qui a activé quelques pistes pour le poste de gardien de but… À suivre.