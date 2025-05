Lens : le beau geste de Jonathan Gradit après son dérapage

Alpagué par les caméras de DAZN à la mi-temps du match entre Lens et Monaco, Jonathan Gradit s’est tristement mis en avant par des propos à caractère homophobes à l’encontre d’un adversaire dans les couloirs de Bollaert-Delelis. Une attitude en contraste avec le contexte de cette dernière journée de Ligue 1, placée sous le signe du soutien aux communautés homosexuelles persécutées.

Ce lundi, le RC Lens a réagi, expliquant que «le club, très à cheval sur le respect au sens large, et le joueur, qui souhaitait s’excuser de manière concrète, sincère et proactive, ont acté le retrait de sa prime d’éthique. Elle est reversée à la fondation du club qui va la flécher vers des actions à visée éducative et citoyenne.» Un geste fort de la part du défenseur lensois, montrant qu’il semble avoir surtout agit sous le coup de la colère.