RC Lens : le message d’adieu de Przemysław Frankowski

Voilà un nouveau coup dur pour les supporters du RC Lens. Après une flopée de départs cet hiver où plusieurs cadres (Samba, Khusanov, Danso) ont quitté le club, Przemysław Frankowski a cédé aux sirènes de Galatasaray ces dernières heures et a rejoint les rangs du leader de Süper Lig. Un départ qui a fait particulièrement mal aux supporters artésiens, attaché au Polonais de 29 ans qui avait été très bon depuis son arrivée en provenance du Chicago Fire. Amoureux du public lensois, le piston droit a tenu à adresser un message d’adieu touchant à son ancien club :

La suite après cette publicité

«Chers supporters du RC Lens. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ces 3 ans et demi incroyables passés au club. Dès mon premier jour, j’ai ressenti votre soutien, votre passion et cette énergie incroyable qui ont fait de chaque match au Stade Bollaert-Delelis une expérience vraiment spéciale. Ensemble, nous avons vécu des moments inoubliables – le retour en compétitions européennes, de grandes victoires, des buts (je chérirai toujours mes buts contre Lille) et cette atmosphère exceptionnelle que vous créez à chaque match. C’est pour des supporters comme vous que nous jouons avec fierté et que nous donnons tout sur le terrain. Après mûre réflexion, j’ai pris la décision de partir. C’est une étape importante dans ma carrière, et je vous demande de bien vouloir respecter ce choix. Le RC Lens restera toujours plus qu’un simple club pour moi – c’est une famille à laquelle je resterai profondément attaché. Je tiens à remercier tout le monde – les supporters, mes coéquipiers, les entraîneurs et tout le staff – pour cette période incroyable et les succès que nous avons partagés. Un merci tout particulier à Franck Haise, Arnaud Pouille, Flo Ghisolfi et Djamal Mezine pour avoir cru en moi et m’avoir fait sentir chez moi dès le premier jour. Le plus grand merci à Joseph pour tout et pour avoir accepté ma décision. Fier d’être Lensois. Avec gratitude, Przemysław Frankowski.»