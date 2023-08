L’UEFA valide la participation d’Osasuna à la prochaine Ligue Europa Conférence !

Initialement exclu pour un scandale de matchs truqués il y a près de dix ans, Osasuna pourra finalement prendre part aux barrages de la Ligue Europa Conférence la saison prochaine. Après le feu vert du TAS, l’UEFA a également validé la nouvelle. «L’UEFA impose au club une interdiction de participer aux compétitions européennes pendant un an, suspendue pour une période probatoire de deux ans. Pendant cette période, si le club ne fait pas appel aux tribunaux ordinaires, la sanction sera nulle et non avenue», précise le communiqué du club espagnol.

Et d’ajouter : «Osasuna se conformera à la décision de la Commission d’appel de l’UEFA et ne fera pas appel». Septième de la dernière Liga, Osasuna devra malgré tout régler une amende de 100.000 euros et l’UEFA récupérera 5 % des recettes qu’Osasuna pourrait percevoir dans la compétition européenne à partir de la phase de groupes, s’il y participe. Pour rappel, Osasuna doit passer par les barrages pour accéder à la phase de groupes de la Ligue Europa Conférence 2023-2024. Le tirage au sort aura lieu ce lundi 7 août.

