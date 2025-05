Liga : l’Atlético chute à Osasuna, le Betis arrache le nul face au Rayo

Suite de la 36e journée de Liga avec deux rencontres dont le coup d’envoi a été donné à 19h : Osasuna-Atlético de Madrid et Rayo Vallecano-Betis. Deux rencontres sans grand enjeu. Osasuna est déjà sauvé, l’Atlético jouera la Ligue des Champions, le Betis (6e) ne peut plus dépasser Villarreal (5e) et le Rayo Vallecano (8e) n’a que la septième place à aller chercher.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atlético 70 36 +31 20 10 6 60 29 9 Osasuna 48 36 -6 11 15 10 45 51

Au final, les Colchoneros se sont inclinés 2-0 au Pays basque après des buts signés Catena et Rudimir. Un succès qui permet à Osasuna de grimper à la neuvième place. De son côté, le Betis s’est offert une petite remontada. Menés 2-0 à la mi-temps par le Rayon les Andalous ont su arracher le match nul (2-2) grâce à des réalisations signées Hernandez et Isco. Au classement, le Betis reste 6e.

Les résultats des matches de 19h :