Brésil : Philippe Coutinho forfait pour la Coupe du monde ?

Rien ne va pour Philippe Coutinho. Etincelant durant son prêt à Aston Villa en provenance du FC Barcelone la saison passée, le milieu offensif brésilien semblait avoir retrouvé un second souffle pour son retour en Premier League, où il avait déjà brillé sous le maillot de Liverpool. Néanmoins, son début de saison 2022/2023 n'est pas aussi intéressant, n'était impliqué sur aucun but des Villans, en difficulté en championnat avant de s'offrir le scalp Manchester United ce dimanche après-midi pour le premier match sous les ordres d'Unai Emery (3-1).

Et en plus d'être absent de la feuille de match de la formation de Birmingham face aux Red Devils, l'international auriverde (69 sélections, 21 buts) pourrait bien rater la Coupe du monde au Qatar sous le maillot de la Seleçao. En effet, selon les informations du média brésilien TNT Sports, le milieu de terrain de 30 devrait être éloigné des terrains durant les six prochaines semaines, soit jusqu'à fin novembre, ce qui réduit considérablement ses chances de faire partie de la liste de Tite pour le Mondial...