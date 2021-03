Le PSG a formulé une offre pour Sergio Agüero

La suite après cette publicité

A 32 ans et après 10 saisons remplies de succès à Manchester City, l'attaquant argentin Sergio Agüero va quitter les Skyblues en fin de saison. Désormais à la recherche d'un club pour continuer sa carrière, le Kun ne manque pas de prétendants, dont nous vous avons fait la liste plus tôt. Si l'attaquant, auteur de 257 buts en 384 matchs avec les Citizens, n'a pas encore fait son choix, les courtisans aiguisent leurs offres.

Avant l'officialisation de son départ en fin de saison était déjà évoqué un intérêt du Paris Saint-Germain à son égard. Selon nos informations, l'intérêt parisien va déjà plus loin, puisqu'une offre a été formulée par le club de la capitale pour convaincre Agüero de s'engager pour les prochaines années. Un véritable pas en avant et la preuve que le club de la capitale a bien l'intention de jouer sa chance dans ce dossier.

Pochettino l'adore

Mauricio Pochettino, l'entraîneur du PSG, apprécie grandement les qualités du buteur de 32 ans, et il sait que le visage offensif de son équipe pourrait grandement changer durant l'intersaison. Kylian Mbappé réserve encore sa réponse quant à une prolongation, Moise Kean n'est que prêté par Everton et Mauro Icardi pourrait bien rentrer en Italie si des offres étaient sur la table. Tenter de recruter Agüero n'est donc pas forcément un luxe superflu.

L'Argentin va avoir le choix, son statut de joueur libre, sa qualité et son expérience en font l'une des stars du prochain mercato estival. Les offres affluent déjà. Selon nos informations, il en a déjà reçu au moins 5, dont l'Inter Milan, Chelsea et Manchester United, en plus de celle du PSG. L'avenir de Sergio Agüero pourrait également avoir un effet domino sur le mercato de nombreux clubs en quête de numéro 9 sur le marché.