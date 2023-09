Bayern Munich : Thomas Tuchel évoque le fiasco du dossier João Palhinha

C’est une histoire comme il y en a chaque année dans la dernière ligne droite du mercato. Le Bayern Munich pensait s’offrir le milieu défensif portugais João Palhinha. Mais malheureusement, le deal n’a pas pu être bouclé avant la date limite. Une situation délicate qui a agacé le joueur. En conférence de presse, Thomas Tuchel est revenu sur ce dossier.

La suite après cette publicité

«Il n’y a pas de nouvelles à ce sujet et cela ne sert à rien d’y penser maintenant non plus. Il joue à Fulham et nous jouons ici sans lui. Je ne sais pas, les choses peuvent parfois changer. Personne ne peut le prédire», a confié le coach allemand sur la possibilité de voir débarquer le joueur en janvier prochain.