LdC : Dayot Upamecano envoie un message au Real Madrid

Devenu le deuxième, voire le troisième choix pour Thomas Tuchel en défense centrale, Dayot Upamecano (25 ans) manque de temps de jeu avec le Bayern Munich. Hier, malgré la blessure de Matthijs de Ligt avant le match, l’international français n’a pas joué une seule minute. Son remplaçant, Kim Min-jae, a eu une partie difficile en étant impliqué dans les deux buts du Real Madrid. Cela pourrait-il changer la donne pour le match retour la semaine prochaine ? Dayot Upamecano reste optimiste pour le match à Madrid.

Le Français connaît bien les qualités de son équipe. « Ça va être un match très compliqué mais on va aller là-bas, à Madrid, pour gagner et aller à Londres (lieu de la finale). Le coach nous a prévenus que ça n’allait pas être un match facile. On sait que cette équipe (le Real) marque beaucoup à la fin et on va tout faire pour aller gagner là-bas. Il y a la place bien sûr » a-t-il expliqué aux médias à l’issue du match.