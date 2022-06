Lens : le mercato selon Jonathan Clauss

Devenu international tricolore (2 sélections), Jonathan Clauss (29 ans) a parfaitement mis à profit ses saisons au RC Lens pour franchir de nombreux paliers. Et, forcément, cela ne laisse pas indifférent sur le marché. Nous vous l'avons encore récemment expliqué, de nombreux clubs se penchent sur le latéral droit des Sang-et-Or. Face à toute cette agitation, l'intéressé, lui, reste calme, comme il l'a expliqué à La Voix du Nord.

«Discuter avec l'Atlético de Madrid ? Des discussions il y en a, il y en aura encore, avec beaucoup de gens sans doute. Mais si ça se trouve, l’Atlético en a déjà eu avec Lens et je ne suis même pas au courant… Mon agent est très bon, il y a des rumeurs qui circulent et lui me dit clairement les choses : tant qu’il n’y a rien sur la table, pas quelque chose de fixé, que Lens n’est pas au courant de tout, on ne se prendra pas la tête. Le jour où il devra y avoir un gros rendez-vous, si on reste à Lens, si on part de Lens, tout le monde sera au courant en temps et en heure. C’est flatteur d’avoir des clubs comme ça qui disent "on le veut absolument", ce sont des clubs légendaires dans le foot. Et Chelsea ? Il paraît… Il y a Chelsea, j’ai lu Marseille, Nice. Mais entre un coup de téléphone "ah oui il m’intéresse" et ils raccrochent, et un contrat sur la table, il y a un monde encore. Je laisse venir. Partir pour partir, c’est inutile, et je n’en ai pas envie. Quand ça viendra, on se mettra autour d’une table et on discutera, sans que je me précipite pour partir ou rester, parce que ça ne marchera pas», a-t-il confié. Sous contrat jusqu'en juin 2023, Clauss la joue zen.