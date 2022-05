Mercato Lens : ça s'agite autour de Jonathan Clauss

La suite après cette publicité

En l'espace de quatre ans, Jonathan Clauss est passé de l'anonymat de la L2 à Quevilly-Rouen, à l'équipe de France. Bien évidemment, l'ascension express du natif de Troyes est due à son talent, à sa capacité à prendre le couloir, à délivrer des caviars (11 passes décisives cette saison, 4e meilleur passeur du championnat de L1) mais aussi à marquer des buts (5 en L1) sous les couleurs lensoises. Et à 29 ans, le double meilleur latéral droit de Ligue 1 et désormais international tricolore, dont le contrat se termine en juin 2023, s'interroge sur la suite à donner à sa carrière.

S'il avait déclaré en mars qu'il ne souhaitait pas quitter la cité artésienne l'été prochain, son avenir est aujourd'hui un peu plus flou comme il l'a déclaré samedi soir sur Canal+ après le match nul arraché de haute volée par les Lensois face à Monaco. «L’avenir est pour l’instant encore flou. On sait très bien que ça va discuter, forcément. [...] On le voit ce soir, c’est extraordinaire comme club, ça vous touche profondément, ce n’est pas que le foot, c’est tout ce qu’il y a autour. C’est dans le cœur, c’est dans le sang. Si je suis amené à partir, ça me fera grand mal, mais c’est la vie d’un footballeur et si je reste, ce sera avec grand plaisir.»

Jonathan Clauss plait beaucoup à l'Atlético de Madrid

Des déclarations qui peuvent donc faire trembler les supporters Sang-et-Or d'autant que les courtisans pour récupérer l'international tricolore, dont la valeur est estimée à 20 M€ par le RC Lens, sont nombreux. Nice l'OM et l'OL en France sont sur le coup, mais n'ont pas entamé de démarche officielle. Mais les trois clubs français ne sont pas seuls à courir après le piston droit puisque l'aura de l'ancien de l'Arminia Bielefeld a dépassé les frontières hexagonales.

Selon nos informations, l'Atlético de Madrid est très intéressé par le profil du joueur. Il faut dire que le recrutement d'un latéral droit a été érigé en priorité du mercato estival. Avec le départ du patron Kieran Trippier cet hiver pour Newcastle, le départ acté d'un Šime Vrsaljko en fin de contrat et un Daniel Wass plus aussi souverain, c'est Marcos Llorente qui a beaucoup dépanné à droite ces derniers temps alors qu'il n'est pas du tout arrière droit. Dès lors, Jonathan Clauss pourrait avoir un vrai rôle à jouer chez les Colchoneros en cas d'arrivée à Madrid. À suivre.