Ligue des Champions : l’équipe type de la 6e journée

Et de 6. Il ne reste plus que deux journées en Ligue des Champions et le suspense est à son comble. Mais avant de se projeter sur la suite de la compétition, en janvier, penchons-nous sur ceux qui ont brillé au cours de la 6e journée. Une 6e journée qui n’a pas accouché de chefs-d’œuvre footballistiques, soyons francs. Cela dit, certains se sont distingués.

Et évidemment, on pense à certains Brestois, auteurs d’un nouveau match héroïque face au PSV Eindhoven. Et c’est la défense qui s’est distinguée mardi soir, avec un Marco Bizot grandiose dans les cages, et un Brendan Chardonnet infranchissable en défense. Le capitaine des Ty Zefs a livré son meilleur match en Ligue des Champions. Pour l’accompagner en défense, on installe Federico Gatti, le solide gaillard de la Juventus qui s’est coltiné Haaland, et qui s’est montré décisif sur le but de Vlahovic.

Du beau monde

Sur les côtés, quand bien même l’adversaire était d’un niveau très médiocre, nous proposons de mettre Achraf Hakimi et Nuno Mendes. Les deux latéraux ont été intenables face à Salzbourg, le second inscrivant même le 2e but. Si l’UEFA a nommé Barcola homme du match, c’est bien Hakimi qui a régné sur cette rencontre. Au milieu, nous installons une paire Kimmich-Rieder. Oui, Rieder, l’ancien du Stade Rennais, qui a lâché 3 passes décisives mercredi soir face aux Young Boys de Berne.

Offensivement, beaucoup de milieux ont brillé, et nous avons choisi de mettre en avant Bukayo Saka, auteur d’un doublé avec Arsenal face à Monaco et Raphinha, auteur d’un but face au Borussia Dortmund avec le FC Barcelone. Pour les accompagner, qui d’autre que Jude Bellingham, de nouveau épatant avec le Real Madrid face à l’Atalanta. Et pour conclure, c’est Antoine Griezmann, auteur d’un doublé contre le Slovan Bratislava, qui mène l’attaque.