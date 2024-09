EdF : la réaction à chaud de Jules Koundé

L’équipe de France s’est ressaisie. Après avoir été battue par l’Italie vendredi dernier (1-3), la formation entraînée par Didierf Deschamps a su réagir pour s’imposer 2 buts à 0 contre la Belgique. Un succès sur lequel est revenu Jules Koundé.

« On a fait un bon match, un match solide. On a mis un peu de temps à rentrer dedans. Le premier but nous fait du bien. On a globalement maitrisé ce match. C’était important de prendre trois points. On avait à coeur de se racheter devant notre public. Je ne pense pas qu’on était inquiet, on était frustré. On n’avait pas mis tous les ingrédients face à l’Italie », a-t-il déclaré au micro de TF1.