LdN : la France bat la Belgique et se relance

Battue 3 buts à 1 au Parc des Princes vendredi dernier par l’Italie, l’équipe de France a très mal démarré son parcours en Ligue des Nations. Dernièrement du classement du groupe A2, elle devrait se refaire la cerise à l’occasion de la réception de la Belgique au Groupama Stadium de Lyon. Deux mois après avoir sorti les Diables Rouges en huitième de finale de l’Euro (1-0), les Bleus restent un adversaire difficile à manœuvrer pour les partenaires de Kevin De Bruyne. Mais ce soir, en raison du calendrier plus que chargé de cette saison 2024/2025, Didier Deschamps décidait d’aligner un onze de départ très expérimental avec les titularisations, entre autres, de Lucas Digne, Mattéo Guendouzi et de Manu Koné. Sans parler d’un trio d’attaque complètement inédit Ousmane Dembélé, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani. Capitaine décrié, Kylian Mbappé débutait donc sur le banc. Contrairement à l’Euro, les Belges ont décidé cette fois de jouer plus haut et d’aller presser les Tricolores. Un choix qui a mis Manu Koné immédiatement sous pression, averti dès la 4e minute après deux tacles très en retard. Autre preuve du changement tactique opéré par Domenico Tedesco : le positionnement de Kevin De Bruyne. Installé devant sa défense en Allemagne, le Cityzen retrouvait ce soir son vrai poste, un cran plus haut. Et ça s’est tout de suite ressenti. À l’origine des deux premières actions chaudes belges (6e, 9e), KDB a démontré qu’il était l’homme à tout faire de son équipe puisqu’il s’est même autorisé un retour défensif XXL sur Randal Kolo Muani (12e). Le Français avait beau réclamer un penalty, le ralenti confirmait la bonne intervention du Belge. Inoffensive, l’équipe de France ne faisait que subir. Incapables de faire plus de deux passes, les Bleus étaient promis à une nouvelle sortie compliquée.

Manu Koné a marqué des points

Mike Maignan était encore l’obligé de sortir le grand jeu (18e) et le Tricolore le plus entreprenant était Guendouzi (14e). Un détail qui en disait long sur l’animation offensive des Bleus. Au final, ça n’a pas été grandiose, mais les hommes de Didier Deschamps ont su profiter de la domination stérile adverse pour inverser la tendance. Plus appliqués dans la conservation de balle, les Français profitaient de l’activité de Guendouzi et des quelques fulgurances de Dembélé pour créer les premières brèches. Et ça a fait mouche, un peu contre le cours du jeu. Après une première tentative envoyée sur la lune (22e), Kolo Muani reprenait victorieusement un tir dévié de Dembélé (1-0, 30e). Deux mois après avoir provoqué le csc fatal de Vertonghen à l’Euro, RKM confirmait son statut de bête noire des Belges. La frustration avait changé de camp et les Français regagnaient les vestiaires avec l’avantage au score. Au retour des vestiaires, la domination tricolore se confirmait, à l’image d’un Manu Koné très en vue dans l’entrejeu. Précieux à la récupération et impressionnant de solidité sur chaque duel, le nouveau joueur de l’AS Roma a su se libérer au fil des minutes. En deux minutes, il s’est même procuré deux occasions de but (52e, 54e). Dominateurs, les Bleus ont ensuite fait le break de manière méritée. Et de quelle manière ! Après avoir fixé deux défenseurs par un crochet, Dembélé est allé crucifier Casteels en envoyant une mine du gauche dans sa lucarne (2-0, 57e). L’action que le joueur du PSG a si souvent conclue par une frappe en tribune a cette fois-ci fait mouche. La messe était dite. Didier Deschamps pouvait alors procéder à des changements et c’est ainsi que l’on a pu voir Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Antoine Griezmann et Michael Olise sur la pelouse du Groupama STadium. L’occasion pour Mbappé de s’illustrer avec deux frappes (73e, 78e), mais sans réel danger. Malgré les interrogations liées à la composition de départ très expérimentale proposée par DD, la France a su réagir pour s’imposer. Une victoire qui permet aux Bleus de se relancer après le couac face à l’Italie et de prendre la deuxième place du groupe A2 à la Belgique.

