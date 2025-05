FC Barcelone : la statistique aberrante de Lamine Yamal

Lamine Yamal semble venir d’une autre planète. À seulement 17 ans, le gaucher est le nouveau patron du FC Barcelone. Auteur de gestes et de buts tous plus sensationnels les uns que les autres, le vainqueur de l’Euro 2024 est une nouvelle fois venu permettre à son équipe de l’emporter contre l’Espanyol ce jeudi. De façon absolument extraordinaire, l’attaquant a nettoyé la lucarne du portier adverse, et permis à son club d’être sacré champion d’Espagne.

Pour l’écurie catalane, il s’agit du 28e titre de son histoire, tandis que le crack vient d’ajouter une seconde fois ce trophée à son armoire, soit autant qu’un certain… Cristiano Ronaldo. Une statistique absolument hallucinante, qui ne devrait pas manquer de faire émerger des comparaisons entre les deux joueurs. Stratosphérique.