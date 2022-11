CdM 2022 : le ministre des Sports anglais portera le brassard "One Love"

La suite après cette publicité

Pour rappel, pour cette Coupe du monde au Qatar, la FIFA a interdit le port du brassard "One Love" en soutien à la communauté LGBT. Une décision qui déplaît à Stuart Andrew (51 ans), ministre des Sports britannique, qui portera ce brassard en tribune. C'est ce qu'il a indiqué à la chaîne ITV.

«Ces matches devraient être une célébration pour tous les fans, mais malheureusement beaucoup d'entre eux ont le sentiment que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas un tournoi pour eux. Ils ont senti qu'ils ne pouvaient pas en faire partie et ce n'est pas acceptable». Pour rappel, l'Angleterre et le Pays de Galles font partie des sept sélections ayant été interdites de porter ce brassard, ce qui est perçu comme une atteinte aux libertés. Les fans LGBT des Three Lions ont boycotté ce Mondial très controversé.