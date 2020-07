L'AS Saint-Étienne dévoile ses trois nouveaux maillots pour 2020/2021

À trois jours de la finale de la Coupe de France 2020, qui l'opposera au PSG, l'AS Saint-Étienne vient de dévoiler ses trois nouveaux maillots pour la prochaine saison conçus par son équipementier Le Coq Sportif.

La suite après cette publicité

Uni depuis 2015 aux Verts, l'équipementier français a décidé de renouer avec un vert originel, plus clair que les précédentes tenues des coéquipiers de Loïc Perrin. Cela se voit notamment sur le maillot domicile qui opte pour un design présentant un scapulaire/chevron, qui coupe le maillot en deux parties. Sur la partie supérieure, on retrouve le vert originel avec des fines rayures horizontales ton sur ton tandis que le vert est légèrement plus foncé sur la partie inférieure.

On aperçoit aussi un col croisé blanc tandis que le bord des manches est aussi blanc. On retrouve aussi le logo du sponsor principal Aésio, en centre en blanc. À noter que ce nouveau maillot est composé d'une nouvelle association de matières mêlant coton et polyester avec un traitement déperlant qui apporte plus de confort lors de chaque mouvement.

Le maillot extérieur est blanc avec un col vert comme le bord des manches. Le maillot third est noir avec une petite séparation ton sur ton entre la partie supérieure et inférieure du maillot. Le col et le bord des manches sont aussi verts.

Les nouveaux maillots des Verts sont déjà disponibles sur la boutique en ligne du club.