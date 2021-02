Max Kruse aurait pu signer à Liverpool sans Divock Origi

Actuellement à l'Union Berlin où il réalise une très bonne saison avec 6 buts et 5 passes décisives en 10 matches, Max Kruse (32 ans) revit cette saison. À l'été 2019 pourtant sa carrière aurait pu connaître une autre tournure. Interrogé lors du podcast Matchday Winner Winner, il a expliqué qu'il aurait pu signer libre au Bayern Munich et à Liverpool. Plus proche des Reds, la forme de Divock Origi en Ligue des Champions avait finalement fait changer d'avis Jürgen Klopp. Ses performances lors du retournement de situation historique 4-3 contre le FC Barcelone et sa bonne prestation lors de la finale contre Tottenham avaient convaincu le technicien allemand de lui faire confiance et avaient donc anéanti les espoirs de Max Kruse.

«Il (Hasan Salihamidzic ndlr) m'a envoyé un message, je ne suis pas tout à fait sûr maintenant. Je suis toujours assis devant mon téléphone portable» a-t-il lâché avec un sourire au moment d'évoquer l'intérêt du Rekordmeister. Par contre les discussions étaient plus importantes avec les Reds : «j'étais en contact depuis février, mars... Parler à Jürgen Klopp était génial aussi. Bien sûr, j'aurais fait ça. C'était décevant, mais c'est comme ça dans le football.» L'international allemand (14 capes, 4 buts) avait finalement rejoint Fenerbahçe.