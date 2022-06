Gonzalo Higuain veut continuer à jouer

Interviewé par la chaine officielle de l’Inter Miami, le buteur argentin Gonzalo Higuain a évoqué sa carrière et son avenir. L’Argentin de 34 ans qui est engagé avec le club floridien jusqu’en décembre 2022 veut continuer à jouer au football. « Si je regarde en arrière, j’ai la chair de poule, mais je ne me lasse toujours pas de jouer », a déclaré Pipita.

Le natif de Brest est également revenu sur ses expériences avec Naples, la Juventus ou le Real Madrid. « Combien de titre j’ai gagné dans ma carrière ? J’espère un jour m’en rendre compte. J’ai affronté Ronaldinho, j’ai joué avec Roberto Carlos ainsi qu’avec Dybala. J’avais 19 ans quand j’ai rencontré Roberto Carlos et il m’a accueilli avec amour et humilité. Ronaldo, Beckham, Raul, Van Nistelrooy, Casillas, Helguera, Cannavaro : tous nous ont traites les jeunes avec affections et avec une modestie incroyable. Et je pourrais continuer à citer des noms », a expliqué Higuain qui a disputé 12 matches cette saison avec Miami, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.