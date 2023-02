PSG : le malaise Marco Verratti prend de l’ampleur

La suite après cette publicité

La situation est un peu tendue en ce moment à Paris. L’avenir de plusieurs stars est incertain, celui de Christophe Galtier ne tient qu’à un fil, et il y a de nombreuses tensions dans le vestiaire. Le courant ne passerait plus entre Marquinhos et Kimpembe, alors que ça serait aussi chaud entre Vitinha et le duo Neymar/Messi. Et comme l’indique le quotidien L’Equipe, c’est aussi chaud autour de Marco Verratti…

Depuis la reprise déjà, le milieu de terrain italien est en-dessous. C’était encore le cas le week-end dernier face à Lille, avec 16 pertes de balle au compteur notamment. Le quotidien sportif nous apprend donc de nouveaux détails sur ce qui se passe en coulisses. On apprend notamment qu’il est un peu lassé de tout ce qui se passe en interne.

Des problèmes avec les jeunes ?

Il estime que certains jeunes joueurs devraient être recadrés plus régulièrement. Un constat qui avait déjà été partagé par d’autres cadres de l’effectif par le passé. Mais lui, ne se sent pas légitime pour le faire et monter au créneau pour recadrer tout ce monde. Un manque de leadership qui avait déjà été un peu pointé du doigt par certains le concernant.

Quant à ses prestations, elles inquiètent forcément un peu au club. On explique qu’il a encore quelques soucis physiques, et qu’il ne trouve toujours pas vraiment sa place dans le onze de Galtier. Les récents changements de poste qui lui sont réservés dans la tactique du coach parisien ne l’aident ainsi pas à vraiment s’installer. Ce qui ne l’empêche pas de faire des différences balle au pied, mais on est encore loin du meilleur Verratti. Face à l’OM au Vélodrome ce dimanche, c’est une occasion en or pour montrer son meilleur visage…

