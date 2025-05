PSG : Luis Enrique envoie un message clair aux Titis parisiens

Sacré champion de France depuis sa victoire face à Angers lors de la 28e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain a le luxe de pouvoir faire tourner son effectif. Avec les finales de Coupe de France et de Ligue des Champions qui se profilent à l’horizon (les 24 et 31 mai prochains), Luis Enrique doit préserver ses cadres. Une aubaine pour certains jeunes issus du centre de formation.

La suite après cette publicité

Ces derniers temps, plusieurs ont pu participer aux entraînements de l’équipe première à l’instar de Noham Camara qui était aujourd’hui avec les pros. D’autres ont même pu jouer en Ligue 1. À Strasbourg, on a ainsi pu voir Axel Tape, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye. Idem face à Montpellier. Une occasion en or à saisir pour les Titis. En effet, ils sont rares à pouvoir s’imposer avec les pros.

«C’est important qu’un joueur qui arrive au PSG sache qu’il peut monter en équipe première s’il a le niveau»

Si Ibrahim Mbaye a fait quelques apparitions, Warren Zaïre-Emery est le dernier Titi à avoir réellement percé en équipe première. Cependant, Luis Enrique a tenu à faire passer un message d’encouragement à ces jeunes. Demain, contre Auxerre, l’Espagnol pourrait à nouveau faire confiance à plusieurs de ces jeunes talents, pendant que certains titulaires habituels prépareront les deux finales à venir.

La suite après cette publicité

« Oui, sans aucun doute. Plus que juger un joueur sur un match, nous avons l’opportunité de nous entraîner tous les jours avec eux. Je prends beaucoup plus d’infos pendant les entraînements que pendant un match. Je vois leur capacité à être compétitif à l’entraînement contre des joueurs de haut niveau. J’ai bien plus d’informations qu’ils ne le pensent. C’est très important de tirer parti des joueurs du centre, c’est important qu’un joueur qui arrive au PSG sache qu’il peut monter en équipe première s’il a le niveau. Tous ces joueurs du centre n’ont pas coûté beaucoup d’argent, c’est toujours important qu’il y ait ce trait d’union. » Le message est passé.