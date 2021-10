Laurent Blanc s’enflamme pour Kylian Mbappé

Actuellement entraîneur de Al-Rayyan, Laurent Blanc a toujours un œil sur le Paris Saint-Germain et l’équipe de France. Le « Président » a été le sélectionneur des Bleus entre 2010 et 2012, avant d’entraîner le PSG de 2013 à 2016. D’après lui, la France arrivera lors de la prochaine Coupe du Monde avec un statut de favoris. « Je pense que l’équipe de France a une équipe et a des bons joueurs dans cette équipe », a-t-il déclaré. « Bien sûr, des attaquants qui marquent des buts qui font souvent la différence Mbappé, Benzema, Griezmann… Je peux en citer d’autres. »

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs été dithyrambique envers Kylian Mbappé, qu’il voit prendre la relève de Cristiano Ronaldo et Lionel Messi : « on parle d’un garçon de 21 ans. 21 ans, c’est jeune, c’est très très jeune et il a déjà fait beaucoup et je pense qu’il peut encore progresser. Tout le monde est unanime pour dire qu’il a encore des progrès à faire, même s’il est déjà très fort. Je pense que voilà, il y a deux joueurs qui ont marqué une décennie, même plus d’une décennie de football, c'est-à-dire Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Malheureusement, l’âge et le temps passent et je pense que Kylian fait partie des joueurs qui sont capables de remplacer ces joueurs-là. »