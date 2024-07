AS Rome : accord trouvé avec Al-Ittihad pour Houssem Aouar et Jan Oliveras Codina

Après une saison décevante marquée par plusieurs échecs (5ème place en Saudi Pro League, quart de finaliste en Ligue des Champions AFC, Coupe du monde des clubs de la FIFA et Coupe arabe des clubs champions, finaliste malheureux en Supercoupe d’Arabie saoudite, demi-finaliste en Coupe du Roi d’Arabie saoudite), Al-Ittihad a fait une grande révolution sur son banc après les évictions successives de Nuno Espirito Santos et Marcelo Gallardo : «Nous accueillons l’entraîneur Laurent Blanc au Club Al-Ittihad», a précisé le club sur son compte X samedi. En quête d’un entraîneur français après le départ de Marcelo Gallardo, la formation saoudienne a donc décidé de miser sur le profil du natif d’Alès, même si les noms de Stefano Pioli et Christophe Galtier, actuellement sur le banc du club qatarien d’Al Duhail, ont également circulé.

La suite après cette publicité

Avec Laurent Blanc à sa tête, le club d’Al-Ittihad va continuer de parfaire son français pour sa nouvelle saison qui s’annonce capitale. Maintenant que le dossier du nouvel entraîneur est clos, la direction du Club du Peuple va pouvoir s’activer sur le mercato estival afin de renforcer son effectif et ainsi entourer les joueurs cadres de l’équipe tels que Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho, Abderrazak Hamdallah, Luiz Felipe ou encore Jota. Et les dirigeants veulent frapper un grand coup en s’attachant les services de l’ancien chouchou de l’OL, Houssem Aouar, actuellement à l’AS Roma depuis son transfert à l’été 2023.

À lire

Laurent Blanc est le nouvel entraîneur d’Al-Ittihad !

Un accord qui s’élève à 15 M€ et des bonus !

Selon nos informations, le club d’Ittihad a trouvé un accord aujourd’hui avec l’AS Roma avoisinant les 15 millions d’euros et des bonus pour Houssem Aouar. Dans le deal, la formation saoudienne veut également inclure la jeune pépite du centre, Jan Oliveras Codina. L’arrière gauche espagnol formé au FC Barcelone est sous contrat jusqu’au 30 juin 2026. Concernant l’international algérien, Aouar possède encore un bail jusqu’en 30 juin 2028 avec les Giallorossi. Après avoir vu Al-Hilal dominer la majorité des compétitions nationales et continentales, les Doyens veulent frapper fort sur le mercato.

La suite après cette publicité

L’été de l’AS Rome est assez particulier puisqu’il marque une certaine transition, malgré la continuité de Daniele De Rossi sur le banc. En effet, avec l’arrivée de Florent Ghisolfi dans les bureaux, la Louve est en train de faire peau neuve et compte bien se renforcer. Ils ont déjà vendu Leonardo Spinazzola et Andrea Belotti, alors que les prêts de Renato Sanches, Romelu Lukaku, Rasmus Kristensen, Dean Huijsen et Diego Llorente ont pris fin. Houssem Aouar va arriver et son coéquipier Jan Oliveras Codina va s’engager dans les prochains jours en Arabie Saoudite.