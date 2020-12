Le PSG toujours en contact avec Dele Alli

Devenu un homme de base du système de Mauricio Pochettino au fil des années à Tottenham, avec 194 apparitions (55 buts, 52 passes décisives) sous les ordres de l'Argentin, Dele Alli (24 ans) est clairement redescendu dans la hiérarchie depuis l'arrivée de José Mourinho sur le banc londonien en novembre 2019. Cette saison l'Anglais n'a d'ailleurs disputé que 74 minutes de jeu en Premier League et s'est souvent retrouvé hors du groupe.

Forcément, lui et son entourage ne sont pas satisfaits. De l'autre côté de la Manche, Paris observe cette situation avec intérêt depuis un moment maintenant avec une approche concrète l'été passé à son actif notamment. Et selon les informations de nos collaborateurs de Fussball Transfers, le contact n'est pas rompu depuis entre les deux parties. Le joueur veut jouer plus, le PSG n'est pas insensible à son profil et l'arrivée Mauricio Pochettino dans la capitale francilienne pourrait faire l'effet d'un déclic. D'autant que la presse européenne assure que le coach espère un mercato cinq étoiles. Alli pourrait être l'une d'entre elles.