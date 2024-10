PSG : Hakimi et L. Hernandez choqués par le remplacement de Mbappé

Le documentaire consacré par Movistar à la première saison de Luis Enrique sur le banc de touche continue de faire jaser. Pour le deuxième épisode, diffusé ce soir à 22h en Espagne, on peut entendre l’entraîneur espagnol évoquer à plusieurs reprises Kylian Mbappé. Vous vous souvenez déjà du débriefing musclé offert à l’attaquant français, extrait qui avait été largement relayé sur les réseaux sociaux. Sur l’aspect défensif, Luis Enrique a malgré tout assumé la particularité du cas Mbappé. « Notre pressing est conditionné par un joueur : Mbappé. Ce n’est pas un joueur qui défend, il ne l’a jamais fait et ça lui coûte. Donc on a adapté notre système pour qu’en défense, il coure le moins possible. Pourquoi ? Parce qu’il met 50 buts et délivre 25 passes décisives. »

Mais cela ne l’a pas empêché de réaliser quelques coups de force, notamment lorsqu’il a remplacé l’international tricolore un soir de choc face à l’AS Monaco, le 1er mars 2024. A la surprise générale, on avait vu Kylian Mbappé rejoindre les tribunes pour la deuxième période. Et comme l’expose L’Equipe, on peut voir dans le nouvel épisode que la décision de Luis Enrique ce jour-là a choqué dans le vestiaire. On aperçoit ainsi les regards interloqués de Lucas Hernandez et d’Achraf Hakimi qui se tournent vers Mbappé lorsque l’Espagnol annonce sa décision de le remplacer…