PSG : le discours choquant de Luis Enrique à Kylian Mbappé

Dans les prochains jours, Movistar+ va diffuser un documentaire sur Luis Enrique. En attendant, le média espagnol partage quelques extraits en avant-première. Ce jeudi, des images d’une discussion entre le technicien espagnol et Kylian Mbappé, qui était encore son joueur à l’époque, ont été diffusées. On y voit Lucho tenter de motiver son attaquant avec des mots crus tout en lui demandant d’être un exemple pour ses coéquipiers. Ses propos sont relayés par Marca.

«J’ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couilles et il défendait comme un fils de pu.. (…) Toi, tu dois donner cet exemple, premièrement comme personne et comme joueur, d’aller faire le pressing. Tu dois aller presser Cubarsi. Le presser et revenir rapidement. Pourquoi ? Pour être un leader. Tu es un phénomène, un joueur de classe mondiale, aucun doute là-dessus. Mais ça ne me suffit pas. Un vrai leader, c’est quelqu’un qui peut t’aider même s’il ne marque pas. Si tu montres l’exemple aux autres en allant presser, tu sais ce qu’on va avoir ? Une pu… de machine d’équipe ! Je veux que tu partes d’ici par la grande porte. En attaque, je n’ai rien à te dire. Mais tu dois devenir le meilleur joueur de l’histoire en défendant. Ça , c’est un leader, c’est Michael Jordan. C’est bon pour toi ? Tout est clair ? » Des images qui valent le coup d’oeil !