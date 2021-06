River Plate pourrait quitter adidas pour signer avec Puma !

Depuis de nombreuses semaines, des rumeurs courent et indiquent que River Plate voudrait absolument quitter adidas afin de signer avec Puma. Ayant rejoint la marque aux trois bandes en 1982, le maillot d'el Millonario pourrait fêter ses 40 ans la saison prochaine, soit l'un des partenariats les plus longs du football mondial. Mais qu'est-ce qui peut donc pousser River Plate à vouloir impérativement quitter adidas ? Eléments de réponse avec les informations du journal local River El Más Grande.

Malgré la forte attache entre les deux entités, le lien s'est dégradé depuis quelques temps et la première raison vient tout simplement du fait qu'en 2019, la marque aux trois bandes soit devenue l'équipementier officiel de Boca Juniors, rival historique situé à Buenos Aires, comme River Plate. Le club où Javier Mascherano a débuté sa carrière professionnelle a pris cet acte comme une forme de trahison, d'autant que les montants des deux contrats ne seraient pas favorables à River. Ces tensions arrivent à un moment important puisque le contrat entre l'équipementier allemand et le club présidé par Rodolfo D'Onofrio prend fin en juillet 2021.

Seulement, le club fondé en 1901 ne peut pas simplement quitter adidas et aller voir ailleurs aussi facilement puisqu'il existe certaines clauses dans le contrat liant les deux entités. Ainsi, à partir de juillet, River Plate peut recevoir des offres formelles d’autres équipementiers mais la marque aux trois bandes a la priorité. C'est-à-dire que si le club de Buenos Aires accepte l'offre d'un autre équipementier, adidas peut tout simplement s'aligner dessus et continuer d'équiper River Plate. C'est une clause similaire à celle que certains joueurs ont dans leur contrat, comme Achraf Hakimi par exemple, que le Real Madrid pourrait rapatrier s'il en avait l'envie en s'alignant sur les offres du PSG ou de Chelsea.

Bien qu'il faille attendre le mois de juillet pour proposer toute offre formelle, les pourparlers auraient débuté selon certaines sources locales et Puma serait déjà bien avancé sur le dossier. Malgré la possibilité de s'aligner sur toutes les offres, il se pourrait aussi qu'adidas ne tente même pas de continuer son aventure avec River Plate tant leur relation s'est dégradée ces derniers mois. Dans tout cela, Nike n'agit pas pour le moment mais serait dans l'attente, en embuscade. La marque à la virgule a longtemps été le partenaire officiel de Boca Juniors avant que la marque aux trois bandes ne prenne le relais en 2019 et il se pourrait donc que l'équipementier américain collabore avec River Plate pour récupérer l'un des deux plus grands clubs argentins.

En plus du journal River El Más Grande, le grand collectionneur de maillots @millonariocamisetas dispose d'informations allant dans le même sens, indiquant que malgré le droit de s'aligner sur n'importe quelle offre, adidas serait désormais hors de course. Il ne reste plus qu'à attendre le début du mois de juillet pour avoir plus d'éléments de réponse mais une chose est sûre, Puma s'est montré très agressif sur le dossier mais Nike n'est pas à écarter et pourrait bien jouer un mauvais tour à la marque au félin bondissant.