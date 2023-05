AS Monaco : Philippe Clement proche de la sortie ?

La suite après cette publicité

Philippe Clement sera-t-il l’entraîneur de l’AS Monaco la saison prochaine ? Rien est moins sûr. Avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais, les Asémistes ont, en effet, presque plus aucun espoir de voir la Ligue des Champions lors du prochain exercice. Avec 65 unités - 10 de moins que le RC Lens et 8 de moins que l’OM - il faudrait que le club phocéen perde ses 3 derniers matchs et que l’ASM fasse un sans-faute, pour que les Monégasques puissent s’emparer de la troisième place.

Un scénario improbable, qui plus est au regard de la différence de buts favorable aux Olympiens. Si rien est encore acté, la fin du championnat risque cependant d’être cruciale pour la suite du projet sportif monégasque. En effet, Le Soir révèle que la position finale de l’ASM pourrait déterminer l’avenir d’un certain Philippe Clement, actuellement sur le banc des pensionnaires du Stade Louis-II. Arrivé au club en janvier 2022, le Belge de 49 ans s’attendrait même à être limogé à l’issue de la saison.

Un retour à Bruges envisagé

Déçu par le manque de considération à son égard, le natif d’Anvers aurait même d’ores et déjà l’intention de revenir au Club de Bruges, son ancien club. Nostalgique de son passage convaincant chez les Blauw en Zwart, le technicien monégasque pourrait ainsi revenir en Belgique. Selon les dernières informations du quotidien généraliste belge, une entrevue aurait même déjà eu lieu entre les différentes parties.

Frustré par la dynamique sportive (4 victoires, 3 nuls et 5 défaites sur les 12 derniers matches toutes compétitions confondues), éliminé face au Bayer Leverkusen dès les 16es de finale de Ligue Europa et sorti dès les 32es de finale de Coupe de France contre Rodez, Philippe Clement pense donc plus que jamais au départ, qui plus est à l’heure où son discours passerait de moins en moins bien, notamment chez les joueurs monégasques. Reste désormais à savoir si l’ancien coach de Bruges reverra, ou non, ses plans d’ici la fin de saison. La tendance n’est pas au beau fixe…