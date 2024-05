Real Madrid : Luka Modric envoie un message à Carlo Ancelotti

A quelques jours de la finale de la Ligue des Champions entre le Borussia Dortmund et le Real Madrid, le milieu croate, Luka Modric, est revenu sur sa saison particulière sous le maillot des Merengues dans une interview au Partidazo de COPE. Moins titulaire et considéré comme un remplaçant de luxe dans la rotation madrilène, l’ancienne pépite de Tottenham reconnaît que certains passages avaient été compliqués, même dans sa relation avec Carlo Ancelotti. Alors que son avenir reste encore inconnu, le souhait du Croate est clair, continuer au Real et y prendre sa retraite :

La suite après cette publicité

«C’était difficile pour moi de comprendre et d’assumer mon nouveau rôle. Je n’abandonnerai jamais, je pense que j’ai été un exemple d’attitude dans tous les sens du terme. Je pense que je n’ai posé aucun problème à l’entraîneur ou à qui que ce soit. Ma relation avec Ancelotti, ça s’est plus ou moins bien passé, comme toujours, avec beaucoup de respect. Bien sûr, quand les joueurs ne jouent pas, s’il vous disent qu’ils sont contents, ils mentent. C’est une situation que j’ai vécue. Je ne m’y habitue pas et je n’ai jamais abandonné», a déclaré le milieu croate.