Gleison Bremer va quitter le Torino

Interviewé par ESPN, le défenseur central du Torino, Gelson Bremer a évoqué son avenir. Le Brésilien de 25 ans a expliqué qu’il allait certainement quitter Turin cet été pour continuer sa progression. Le défenseur qui est engagé avec le club turinois jusqu’en juin 2024 veut notamment disputer la Ligue des Champions. Selon la Gazzetta dello Sport, l’Inter Milan serait en pole position pour recruter le natif d’Itapitanga, pour qui le Toro réclame 50 millions d'euros.

« Tout le monde connaît mes ambitions, je veux jouer en Ligue des champions et en équipe nationale. Je dois atteindre un niveau beaucoup plus élevé. C'est une question de temps, j'évalue diverses propositions : je ne pense pas que je resterai à Turin la saison prochaine », a déclaré Bremer qui a disputé 33 matches la saison dernière avec le Torino, inscrit trois buts et délivré une passe décisive.