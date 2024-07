Espagne : nouveau record battu pour Lamine Yamal

Après être devenu le plus jeune joueur de l’histoire à disputer une demi-finale d’une compétition majeure et le plus jeune à marquer dans un Euro, lors de la demi-finale entre Espagne-France (2-1), Lamine Yamal va battre un nouveau record, ce dimanche soir.

Auteur d’un brillant Euro, avec un but et trois passes décisives, Yamal aura l’occasion de remporter son premier titre majeur avec la Roja. Il faudra avant ça battre les Three Lions, dans cet ultime match de l’édition 2024 de l’Euro, au stade olympique de Berlin. Titulaire en finale de cet Euro 2024 avec l’Espagne contre l’Angleterre, Lamine Yamal devient, à 17 ans et un jour, le plus jeune joueur à participer à une finale d’un tournoi majeur, battant le record de Pelé lors de la Coupe du monde 1958.