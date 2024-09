Le craquage de Kevin De Bruyne pendant France-Belgique !

« Ca devient gênant de battre la Belgique », « ils ne font peur à personne ». Hier soir, nos journalistes présents en plateau pour débriefer le match entre la France et la Belgique, sur Youtube, ont eu des mots durs pour évoquer les Diables Rouges. Il faut dire que la prestation de nos voisins, hormis 10 bonnes premières minutes, n’a pas été d’un grand niveau, et a fortement rappelé ce qu’on l’a pu voir durant l’Euro 2024. Avec une défense faible, un milieu vite dépassé et pas d’inspiration offensivement, avec un De Bruyne bien trop seul pour créer du jeu.

La suite après cette publicité

Pour autant, ils ne se font pas accabler par la presse belge ce mardi matin. « La loi du plus fort. Ni plus ni moins. Cette génération française est bien meilleure que la belge et cela s’est vu », a écrit le Het Nieuwsblad. « Ils ont au moins essayé », ose carrément Het Laatste Niews. D’autres sont quand même plus virulents, à l’image de Sudinfo. « Revenus après la pause comme ils étaient sortis de la pelouse pour tenter de se remettre les idées au clair, les hommes de Tedesco ont ensuite donné une idée du néant footballistique ».

À lire

France - Belgique : Kevin De Bruyne cartonne ses coéquipiers !

Kevin De Bruyne en a marre

Néant footballistique, les mots sont lâchés, et ils correspondent à ce qu’on l’a vu durant la deuxième partie de la rencontre, où la Belgique n’est jamais apparue menaçante. Et cela a visiblement pesé sur le moral d’un homme, Kevin De Bruyne. Alors que la Belgique craignait de le voir prendre sa retraite au sortir d’un Euro raté, le milieu offensif avait finalement décidé de rempiler. Mais hier soir, on l’a vu pester durant tout le match ou presque. Contre ses équipiers notamment. Et il a formalisé ça dans une diatribe à l’issue de la rencontre.

La suite après cette publicité

« Oui, la France est plus forte que nous. Il n’y a pas grand-chose de plus à dire. On restait à six derrière, il n’y avait pas de connexion. Même en deuxième mi-temps, quand on était mené, il n’y avait pas de transition. Mais ce n’est pas seulement la transition qui n’était pas bonne, mais aussi la façon dont nous avons joué. Certains joueurs n’ont pas effectué leurs tâches. C’est de là que vient le problème. Point à la ligne. (…) Je l’ai dit à l’équipe à la mi-temps, on doit faire mieux à tous les niveaux. Si tu n’es pas assez bon pour le top, tu dois tout donner et je n’ai pas vu cela. Je peux accepter qu’on ne soit plus aussi bons qu’en 2018, je suis le premier à avoir dit cela, mais d’autres choses sont inacceptables », a-t-il ainsi lancé.

Mais ce n’est pas ça qui agite la Belgique ce matin, mais bien les mots lâchés par De Bruyne à Franckie Vercauteren, l’un des adjoints de la sélection belge, en cours de la rencontre. Les images captées par RTL Sports laissent peu de place au doute, puisqu’on voit le joueur de Manchester City répéter à plusieurs reprises « Ik stop », soit « j’arrête », au membre du staff. La nuit aura-t-elle apaisé le désarroi de Kevin De Bruyne ? Déjà mal en point, la sélection belge n’a clairement pas besoin d’un tel coup dur supplémentaire.