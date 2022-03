L'incroyable succès de Sorare, le jeu NFT qui mêle football et crypto

Si vous êtes amateur de football, vous avez probablement déjà entendu ou lu des choses sur le phénomène Sorare, dont nous vous parlions déjà sur Foot Mercato en novembre dernier. Ce jeu de carte à collectionner, basé sur la cryptomonnaie Ethereum (la deuxième plus importante derrière Bitcoin), vous permet de vous construire un effectif et d'être récompensé - en cartes de joueurs et/ou en Ethereum - en fonction des performances des joueurs dans la vraie vie. Pour résumer, vous alignez une équipe ou plusieurs équipes de cinq joueurs, et plus vos joueurs brillent dans leur rencontre respective, plus vos rewards seront importants. Il est aussi important de préciser que chaque carte est un NFT, c'est à dire qu'elle est unique et a un numéro de série attribué.

Divers types de cartes existent pour chaque joueurs, de la limited, les moins rares, jusqu'aux unique, qui comme leur nom l'indiquent... sont uniques. La rareté de vos cartes déterminera leur valeur, forcément. En plus du côté gaming qui suit les mécanismes d'un MPG ou d'un fantasy traditionnels, vous pourrez en quelque sorte vous mettre dans la peau d'un directeur sportif et faire de l'achat-revente de joueurs sur le marché secondaire, et ainsi générer des bénéfices complémentaires à ceux que vous apporteront les récompenses du jeu. Mais ne pensez pas qu'il suffit de bien connaître le football pour cartonner dans Sorare, loin de là ! Les rouages du jeu ne sont pas si faciles, puisque vous devrez notamment comprendre comment fonctionne le scoring des joueurs, et vous vous rendrez compte que certains joueurs que vous trouvez performants dans la vraie vie ne sont pas si bons et utiles dans le jeu, et vice-versa.

Des prochains mois exitants

Autour du jeu, un écosystème commence à se construire, avec de précieux outils comme SorareData, une application/site avec une base de donnée de qualité très prisée par les utilisateurs, où vous pourrez retrouvez de nombreuses fonctionnalités qui vous permettront d'optimiser votre scouting, votre recrutement et vos choix de joueurs alignés, entre autres. De plus en plus de créateurs de contenus commencent également à fleurir sur les plateformes comme Youtube et Twitch. Des sidegames, plateformes externes à Sorare qui vous permettent aussi de gagner des cartes, commencent aussi à voir le jour et à être de plus en plus populaires. Cependant, tout n'est pas parfait. De nombreux utilisateurs déplorent ainsi un gameplay trop basique et qui n'a pas évolué avec le temps. Ils regrettent notamment un manque de modes de jeu et de types de compétitions qui pourraient apporter énormément de fun supplémentaire au jeu.

Des premiers éléments de refonte ont été annoncés ce mardi par l'entreprise, mais d'autres nouveautés plus marquantes sont annoncées dans les prochains mois. Autre point crucial qui pourrait bien accélerer - ou ralentir - les choses pour Sorare : la Premier League. Si la boîte a déjà un accord avec la Liga pour éditer toutes les cartes des joueurs des clubs du championnat espagnol, elle est parmi les candidats finaux de l'appel d'offres du championnat anglais pour la commercialisation de ses NFTs. Décrocher le contrat qui offrirait à Sorare les droits de commercialiser les NFTs de la Premier League - et donc de pouvoir ajouter les cartes des clubs de Premier League au jeu - serait un sacré boost, la PL étant le championnat le plus populaire de la planète. Surtout quand on sait que les Anglais sont fanatiques des jeux de fantasy football...

Un jeu, mais un jeu d'argent

L'avenir s'annonce donc plutôt brillant pour Sorare. Mais on peut se poser des questions, forcément. Le jeu parviendra-t-il à devenir aussi populaire qu'un MPG par exemple ? Difficile à dire, surtout dans la mesure où il s'agit d'un jeu, mais aussi, et surtout peut-être, d'un investissement. Pour bâtir une équipe et espérer gagner des récompenses, un investissement minimal de plusieurs centaines d'euros est nécessaire. Ce qui risque logiquement de refroidir bien du monde, notamment les plus jeunes. Et comme dans tout investissement, des risques existent et votre argent est entre les mains de facteurs externes. En l'occurrence, les performances des joueurs ou l'état du marché Sorare. Il est donc possible de gagner beaucoup d'argent... comme de tout perdre.

Autre paramètre important : le jeu est basé sur la technologie blockhain et l'ETH. S'il n'y a pas besoin d'avoir de connaissances particulières dans ce domaine pour jouer, l'interface et l'achat d'Ethereum étant extrêmement simples (une carte bancaire suffit), tout repose sur cette technologie. Et on a vu que la bonne santé des cryptommonnaies dépend aussi d'évènements extérieurs, comme les conflits géopolitiques, les lois régulant les marchés, la bourse et bien d'autres facteurs... Quoi qu'il en soit, le potentiel du projet semble colossal, à l'image de ses ambitions !